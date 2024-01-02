Соковита буженина, яка підходить, зокрема, для приготування салатів і бутербродів. Ідеально використовувати ошийок, але й інші частини теж підійдуть.

1. У воду викласти перець, лавровий лист, трави, сіль. Довести до кипіння, варити 2—3 хв., дати охолонути.

2. М’ясо викласти в емальовану каструлю, залити розсолом. Накрити кришкою, поставити в холодильник на 2 доби.

3. Часник вичавити, додати гірчицю, влити олію, посолити, поперчити, розтерти.

4. М’ясо дістати з розсолу, просушити паперовим рушником. Гірчичною масою натерти м’ясо. Загорнути у фольгу.

5. Викласти у форму для запікання. Запікати при 180 градусах 1,5—2 год.

Готовому м’ясу дати охолонути у фользі. Покласти в холодильник на 3—4 год. Нарізати на порції.