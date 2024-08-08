Хліб виходить з дуже тонкою хрусткою скоринкою, приємним ароматом і ніжною м’якушкою. А який же він смачний із овочевою ікрою!

18 г свіжих дріжджів

350 мл кефіру

550 г борошна

3 яєчні жовтки

1,5 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

1,5 чайні ложки солі

У теплому кефірі розчинити дріжджі та цукор. Додати жовтки кімнатної температури та сіль. Поступово всипати борошно, замісити тісто протягом 10 хв. Наприкінці додати олію, ще раз вимісити. Викласти в змащену олією миску, накрити плівкою. Поставити в тепло на 1 год. Далі тісто трохи вимісити, залишити ще на 1 год. в теплі.

Форму для випічки застелити пергаментом. Викласти сформований хліб. Залишити на 30 хв. для підйому, прикривши рушником. Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати хліб близько 40–45 хв.

Дістати з духовки, дати охолонути на решітці, прикривши рушником.