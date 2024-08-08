Град може за кілька хвилин звести нанівець усю працю на городі й у саду. Тож перше, що потрібно зробити після льодових опадів, ретельно проінспектувати посадки та оцінити масштаб пошкоджень. Певний час рослинам доведеться створити буквально тепличні умови, аби могли оговтатись від стресу, адже стають дуже вразливими.

Передусім після негоди доведеться швидко прибрати град із грядок. Так, це робота не з легких, але лід переохолоджує землю та корені рослин. А це для них стрес. Також прибирають усі поламані рослинні залишки та рослини, які вже не врятувати. Це допоможе захистити від хвороб вцілілі. Якщо в рослин зламані верхівки, але живі частина стебла та листя, вони дадуть бічні пагони, хоча, звісно, це дещо затримає розвиток. Повалені підв’язують до опор і злегка підгортають. Підгортання знадобиться також рослинам, у яких град оголив корені. Плоди та ягоди, пошкоджені градом, одразу ж збирають. Якщо достиглі — переробляють. Здорові та непошкоджені залишають для подальшого дозрівання.

Пошкоджену городину рекомендують обробити мідьвмісними препаратами, адже пошкодження є воротами для проникнення інфекцій. Це роблять, коли рослини дещо підсохнуть. Водночас дуже важливо при таких обробках не обпекти рослини, тож раджу робити неміцний розчин (50 г мідного купоросу на 10 л води). З народних засобів зарадять обробки розчином молочної сироватки з йодом (на 9 л води 1 л сироватки та 15 крапель йоду).

Через 2–3 дні після профілактики від хвороб грядки підживлюють. У цей час їм знадобляться не лише фосфор і калій, а й азот, адже рослинам необхідно буде наростити листя. Можна обробити розчином сечовини (ст.л. на 10 л води) або комплексним добривом. З органіки насадження підживлюють настоєм коров’яку, курячого посліду, зеленим добривом. Крім того, для підтримки рослини бажано обробити стимуляторами росту. Також потрібно розпушити ґрунт, адже град і зливи суттєво ущільнюють грядки.

У саду видаляють зламані гілки, рани діаметром понад 1 см замазують садовим варом. Градобоїни на деревах також можуть стати воротами для інфекцій. Тож стовбури та гілки обробляють препаратами, що містять мідь, а потім замазують садовим варом. Якщо пошкоджена кора, її зачищають ножем і обробляють фунгіцидом. На винограді, можливо, доведеться зменшити кількість грон, аби знизити навантаження на кущ. Також кущі підживлюють, щоб лоза швидше відновилась.

У квітинку сильно пошкоджені рослини одразу видаляють. Багаторічники зазвичай відновлюються швидше, аніж однорічники. Якщо на листі утворились отвори, це не дуже естетично, але загалом рослини виживуть і відновляться.

Якщо прогноз погоди попереджає про град, підготуйтесь заздалегідь. Теплиці потрібно закрити. Особливо цінні рослини накрити пластиковими пляшками, відрами, тазиками, банками, коробками, зробити навіси тощо. Рослини в контейнерах краще занести у приміщення. Низькорослі дерева та кущі обмотують мішковиною чи агроволокном і закріплюють мотузкою. У спеціалізованих магазинах є сітки від граду, але вони досить недешеві.

Іван СИМАКОВ, садівник.