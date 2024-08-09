Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості, інформують у Мінцифри.

За QR-код на документі перевірятимуть його дійсність та інформацію з реєстру «Оберіг», наприклад, про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Щоб отримати військово-обліковий документ, авторизуйтесь на порталі «Дія» за допомогою КЕП, виберіть сервіс Військово-обліковий документ — https://curly.click/r/389a, натисніть Подати заяву, підпишіть заяву електронним підписом.

Упродовж 10 хв. документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі «Дія».