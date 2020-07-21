На скільки днів додаткової відпустки маю право, якщо виховую двох дітей з інвалідністю, яким 10 та 13 років?

Алла. Хмельницька обл.

Не більше 17 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів).

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» передбачено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка всиновила дитину; матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 Кодексу законів про працю України). За наявності кількох підстав для такої відпустки — не більше 17 календарних днів.