ЧИМ КОРИСНІ

Вони містять ефірну олію, дубильні речовини, велику кількість каротину, фітонциди. У листі багато вітаміну С, органічних кислот, зокрема й саліцилової (аспірину). Рослина має сильні бактерицидні властивості, подібні до дії сильних антибіотиків. Тож її використовують при запаленнях ротової порожнини, горла, жовчного міхура, виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, гастритах. Препарати з нагідок знижують інтоксикацію, усувають явища диспепсії — нудоту, відригування, блювання. А ще регулюють серцеву діяльність, заспокійливо діють на нервову систему, поліпшують сон і апетит, знижують збудженість і артеріальний тиск, мають протигрибкову дію. Зовнішньо препарати календули застосовують для очищення ран, що гнояться, від вугрових висипів, вони прискорюють загоєння пошкодженої шкіри — обвітрення, обмороження, тріщини (зокрема й на сосках під час грудного вигодовування), пролежні. Завдяки пом’якшувальній дії ефективні при подразненнях від дитячих підгузків тощо. До речі, дослідження показали, що олія календули є ефективним цезахисним засобом. У парфумерії з календули готують антисептичні креми. Завдяки жирним кислотам такі засоби допомагають зняти подразнення, свербіння, сухість шкіри, опрілості, м’яко живлять і зволожують шкіру. А ще мають антиоксидантний ефект і уповільнюють старіння шкіри.

Вмивання обличчя відваром квітів календули робить шкіру гладенькою та сяючою. Також дуже корисно обтирати її кубиками льоду з відвару календули.

ЯК УЖИВАТИ

Листки збирають у травні, а ось квіти протягом усього сезону. Їх зривають цілими кошиками без стебел. Листя негайно використовують, квіти висушують, розстеливши тонким шаром на папері. Термін зберігання 2 роки.

Чай. На склянку окропу ст.л. нагідок. П’ють по пів склянки тричі на день при спазмах, виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, гастриті, як загальнозміцнювальний і заспокійливий засіб. Зовнішньо напар із нагідок прикладають до уражених місць при порізах, пораненнях, виразках, обмороженнях, фурункулах.

Настоянка. 2 склянки сушених квітів календули заливають 0,5 л спирту настоюють 7 днів у темному місці. Зовнішньо застосовують як антисептичний і протизапальний засіб при порізах, забиттях, для полоскань горла.

Всередину приймають за 15 хв. до їжі по 10—20 крапель, розбавлених у чверті склянки води, тричі на день. Курс лікування 3—4 тижні. Вживають як жовчогінний засіб при холециститі, холангіті, дискінезії жовчовивідних шляхів.

Відвар для лікування шкіри. 2 ст.л. сухих квітів залити 200 мл води та варити на водяній бані 10 хв. Охолодити та процідити.

У ДОГЛЯДІ НЕВИБАГЛИВІ

Маючи такий широкий спектр корисних властивостей, ця рослина абсолютно невибаглива в догляді. Нагідки висівають у квітні на добре освітлених ділянках, надалі ж особливого догляду вони не потребують. Важливо лише добре поливати та не загущувати посадки. Так, низькорослі сорти розміщують на відстані 1 —20 см, високорослі — 30—35 см.

До речі, насіння календули можна висіяти під зиму, при цьому норму висіву збільшують на чверть.

А ЧИ ЗНАЛИ ВИ?

Нагідки — добрий медонос. Мед із них має неабиякі лікувальні властивості. А ще квіти та листя використовують у кулінарії. Свіжі молоді листочки у стадії розеток додають до салатів, супів, страв з риби, м’яса, у тушковані овочеві страви. Кладуть свіжу зелень безпосередньо перед вживанням. Барвник календулін надає приємного кремово-жовтого кольору маслу, супам, сиру, соусам, виробам з тіста. Квіти спочатку проварюють у молоці або жирі, а потім забарвлену рідину додають до страв.

Людмила РОМАШКО.