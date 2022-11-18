«ПЕЛЕ: НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»

Біографічна картина у всіх деталях розкриває історію найвеличнішого футбольного гравця на прізвисько Пеле. Дитяча мрія, яка стала квитком в успішне життя, подарувала йому не тільки славу, але й безліч випробувань, що загартували його характер. Величезна праця і відданість своїй справі допомогли спортсмену домогтися світового визнання.

«КРОК ВПЕРЕД. ВСЕ АБО НІЧОГО»

У Лас-Вегасі, який переливається вогнями, кращі танцюристи планети зійдуться в батлі, який вирішить все. Талановитий самоучка Шон і красуня Енді, які мріють про славу та багатство, візьмуть участь у популярному реаліті-шоу і кинуть виклик «непереможним» командам супротивників, а головне — самим собі. Чи зможуть вони подолати страх, пережити зраду і приборкати пристрасть, щоб стати першими і здійснити свої мрії?

«ЗАВЖДИ КАЖИ “ТАК”»

Головний герой зовсім втратив смак до життя і на всі пропозиції своїх друзів завжди відповідав «Ні». Одного разу він випадково потрапив на відкритий виступ відомого психотерапевта, який рекомендував завжди відповідати «Так» на будь-яке запитання. Тепер ця відповідь змінила життя героя найчарівнішим чином.

«СЕРФЕР ДУШІ»

З дитинства Бетані захоплювалася серфінгом, але у 13 років біля північного узбережжя Кауаї на неї напала акула. Внаслідок атаки дівчина залишилася без лівої руки і ледве не загинула. Але сила волі і справжній характер зробили свою справу — Бетані, незважаючи ні на що, знову стала на дошку і почала брати участь у змаганнях.

Юлія ВОРМАН, практичний психолог.

Джерело: телеграм-канал “Психологічна підтримка”.