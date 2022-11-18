Пружні скибочки, які за текстурою нагадують мармелад, та густий солодкий сироп.

1 кг айви

800 г цукру

2 склянки води

Айву розрізати навпіл, видалити серединки (не викидати, вони ще знадобляться для желювання варення), за бажання можна почистити. Нарізати айву не дуже тонкими скибочками. Викласти в товстостінну каструлю, всипати цукор. Залишити на ніч, аби шматочки пустили сік.

Серединки викласти в каструлю, залити водою. Довести до кипіння, варити на середньому вогні 15 хв. Процідити відвар. Вилити до айви. Поставити на середній вогонь. Як закипить, варити 10 хв. Зняти з вогню, залишити на ніч. Далі знову дати вмісту закипіти. Варити хвилин 5—7, вимкнути вогонь і дати охолонути. Так повторити ще 2—3 рази — до бажаної густоти варення. Поступово в процесі термічної обробки айвові шматочки ставатимуть щільнішими й прозорішими, а сироп — густішим. А колір зміниться з жовтого на помаранчево-червоний. Останній раз дати закипіти й одразу закрити під ключ. Таке варення зберігається навіть за кімнатної температури. Виходить близько 0,9 кг.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.