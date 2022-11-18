Використовувати солому як добриво зручно та вигідно. Адже зазвичай її не потрібно спеціально закуповувати. При розкладанні вона утворює гумус. Завдяки високому вмісту органіки підвищує проникність ґрунту для вологи та повітря, розпушує, поліпшує склад.

А ще цей чудовий природний матеріал захищає землю від ерозії. Та й підживлювати ділянку соломою, погодьтесь, приємніше, аніж гноєм. Можна брати солому бобових і злакових рослин, але перша краще розкладається. А ще містить менше патогенів і шкідників. Вносять її восени, коли урожай зібрано. Для ліпшого ефекту слід змішувати кілька видів.

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ

Солома приблизно на 80 відсотків складається з органічних речовин. Вона містить амінокислоти, вітаміни та мікроелементи: калій, кальцій, фосфор, азот, цинк, бор, марганець, мідь, молібден, кобальт. При розкладанні збагачує ґрунт вуглецем. Це стимулює ріст рослин.

А ЩЕ ПОТРІБЕН АЗОТ

Аби елементи, які містить солома, «запрацювали», потрібно кілька місяців. Прискорює цей процес азот. Беруть 7–10 кг азотних добрив на тонну (солома бобових їх внесення не потребує). Розкладання відбувається під дією вологи. Без достатньої кількості води процес триватиме повільно. Якщо не вносити азотні добрива, то поживні речовини, які входять до складу соломи, переходять у доступну рослинам форму протягом тривалого часу. Також важливо знати, що при внесенні неякісної соломи у ґрунт можуть потрапити шкідники та патогени, які містяться в ній.

ПРАВИЛЬНО ЗАГОТОВЛЯЄМО

Перед внесенням солому потрібно максимально подрібнити (5–10 см). На ділянку спочатку вносять мінеральний азот. Потім – нетовстий шар соломи. Після цього все закладають дисками на глибину 5–8 см. Коли почнеться інтенсивне розкладання, переорюють на глибину до 30 см.

Катерина ОКУНЬ.