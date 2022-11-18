Якщо у вас почервоніла й пече шкіра в куточках рота, те рміново вживайте заходів, щоб на цих місцях не утворилися ранки, які неохайно виглядають і довго загоюються. «Порадниця» з’ясувала, від чого виникають так звані заїди та як їх позбутися.

ВОРОТА ДЛЯ ІНФЕКЦІЙ

– Болючі мікротріщини в куточках рота в народі називають заїдами на губах, але медична назва захворювання – кутовий чи ангулярний хейліт, – пояснює дерматовенеролог вищої категорії Володимир АГАФОНОВ. – Запалення, що частково зачіпає як слизову оболонку порожнини рота, так і шкіру, може бути одно- або двостороннім.

Хоча зовні шкірні ерозії при хейліті нагадують герпес, вони не заразні й не поширюються на інші ділянки тіла. Багато хто сприймає заїди як косметичний дефект, але якщо виникають регулярно, варто звернутися до лікаря і з’ясувати причину. Вона може бути як невинною, так і сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Крім того, хронічні ранки в куточках рота – це відчинені двері для проникнення в організм інфекцій.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікаря, основна причина розвитку хейліту – це постійно зволожені куточки губ та зниження загального чи місцевого імунітету. Збудником захворювання при цьому найчастіше є бактеріальна або грибкова інфекція (стрептококи або грибки роду Кандида). У нормі ці мікроорганізми живуть на шкірі в невеликій кількості, але за певних умов починають розмножуватися та проникають углиб, спричиняючи запалення.

Фактори ризику: різка зміна клімату та перепад температур, куріння, неправильний прикус, наявність зубних протезів або брекетів, звичка облизувати губи, нестача вітамінів у раціоні.

Спровокувати появу мікротріщин може занадто гостра, кисла або солона їжа, що подразнює слизову оболонку, тривалий прийом деяких ліків, а також в’ялість шкіри навколо рота в результаті швидкого схуднення, старіння чи втрати зубів.

Причиною виникнення хейліту можуть стати і хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, щитоподібної залози чи шкіри, цукровий діабет, алергія, анемія.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

На початкових стадіях запалення спостерігається лущення шкіри в одному або обох куточках рота та дискомфорт при позіханні чи чищенні зубів. Пізніше виникає набряк і почервоніння, з’являються дрібні тріщинки, посилюється болючість. При алергічній реакції спостерігаються свербіж і потовщення шкіри.

При виражених заїдах пацієнта турбує постійний біль під час їжі або розмови, утворення в кутах рота виразок і скоринок, які без лікування перетворюються на глибокі ранки, що не загоюються.

ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ

– Діагностика хейліту, окрім огляду терапевтом чи дерматологом, може включати зіскрібок з поверхні ерозії та аналіз крові для виявлення запального процесу, – каже Володимир Агафонов. – Іноді необхідні консультації стоматолога, ендокринолога, інфекціоніста, гастроентеролога чи алерголога.

Для лікування заїд потрібен комплексний підхід – вплив на причину захворювання та усунення симптомів. Терапія може включати застосування протигрибкових, антибактеріальних і знеболювальних препаратів, розчинів антисептиків, а також фізіопроцедури та прийом вітамінів. Не завадить і лікування хронічних захворювань, нормалізація рівня цукру в крові.

ДОПОМОЖІТЬ СОБІ САМІ

Ось які заходи допоможуть покращити самопочуття при заїдах:

мінімізуйте вплив травмуючих факторів: відмовтеся від жувальної гумки, куріння, прийому алкоголю, а також косметики та засобів догляду за порожниною рота, які спричиняють печіння та подразнення шкіри чи слизової;

при позіханні, розмові та прийомі їжі не відкривайте рот широко;

пийте більше чистої води;

їжте більше овочів, фруктів, листової зелені, білків, водночас уникайте солоної та кислої їжі, гострих приправ;

користуйтеся гігієнічними помадами та бальзамами, але засоби мають бути без гліцерину;

на початковому етапі захворювання протирайте куточки рота соком алое або каланхое, скибочками свіжого огірка, маслом чайного дерева з додаванням вітаміну Е (продаються в аптеці).

Ірина КАДЧЕНКО.