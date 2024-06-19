У мене електроплита, тож через відключення світла не завжди вдається приготувати сніданок родині заздалегідь. Виручає вівсяна каша, яку не треба варити. Звечора заливаю вівсяні пластівці молочним продуктом і залишаю на ніч.

Хочу поділитися рецептами, які моїй родині сподобалися найбільше. Вони практичні та різноманітні. Деякі увійшли до нашого повсякденного раціону. Особливо влітку…

ПОЛУНИЧНА

100 г вівсяних пластівців; 1 столова ложка насіння чіа; 250–300 мл ряжанки; дрібка солі; 1 столова ложка меду; цедра та сік половинки лимона; склянка полуниці; 1 чайна ложка ванільного цукру.

Оздоблення: жменя мигдалевих пластівців; полуниця.

У банку всипати вівсяні пластівці та насіння чіа, влити ряжанку. Додати мед, ваніль, цедру та сік половинки лимона, сіль, нарізану полуницю. Обережно перемішати, накрити банку кришкою та поставити на ніч у холодильник.

Вранці перемішати, розкласти в склянки. Прикрасити мигдалевими пластівцями та шматочками полуниці.

БАНАНОВО-ШОКОЛАДНА

100 г вівсяних пластівців; 300 мл кефіру; 2 дуже стиглі банани; 3 столові ложки какао; дрібка солі; 30 г чорного шоколаду.

Зробити з бананів пюре, розім’явши виделкою. Додати вівсянку, залити кефіром, посолити. Всипати какао, добре перемішати. Цукор я не додаю, бо стиглі банани дуже солодкі. Накрити миску плівкою та поставити на ніч у холодильник.

Вранці знову перемішати, розкласти в склянки, прикрасивши шматочками бананів і тертим шоколадом.

КОКОСОВО-МАЛИНОВА

100 г вівсяних пластівців; 250–300 мл молока; 2 столові ложки меду; склянка малини; чайна ложка ванільного цукру; дрібка солі; 1 столова ложка кокосової стружки.

Молоко збити блендером із медом, ваніллю, сіллю та малиною (ягоди краще протерти, щоб не було кісточок). Всипати в банку пластівці та кокосову стружку. Залити малиновим молоком, перемішати.

Вранці знову перемішати, розкласти в склянки, прикрасивши ягодами та притрусивши кокосовою стружкою.

САМІ ПЛЮСИ Й ЖОДНИХ ПРАВИЛ