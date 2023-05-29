Раптові болючі відчуття в ділянці ліктя, зап’ястка або коліна можуть сигналізувати про запалення сухожиль — тендиніт — і призвести до обмеження рухливості суглоба. «Порадниця» розібралася, чому виникає ця проблема та як із нею впоратися.

ДЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ

— Тендиніт — це запалення тканин сухожилля, яке може розвинутися в різних частинах тіла, — пояснює лікар-невролог вищої категорії Наталія ГОМОНЕНКО. — Найчастіше запальний процес зачіпає коліно, гомілковостоп, плече, лікоть, кисть або основу великого пальця руки.

Патологія може виникнути як самостійне захворювання, або ж бути наслідком інших проблем зі здоров’ям (вторинний тендиніт). Запалення сухожиль діагностують у пацієнтів різної статі, віку та роду занять. Але ризик розвитку захворювання набагато вищий серед спортсменів, людей, що займаються фізичною працею, та пацієнтів вікової категорії 50+.

ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ

За словами лікарки, в основі запального процесу лежить утворення мікротравм. Найчастіше тендиніт провокують надмірні фізичні навантаження, робота, пов’язана з одноманітними рухами, що повторюються (тому в групі ризику музиканти, програмісти, малярі, теслярі), та спортивні травми. До несприятливих факторів належать і вікові зміни в організмі, дегенеративні процеси у зв’язках та суглобах, наявність зайвої ваги, плоскостопості або проблем із поставою.

Вторинний тендиніт зазвичай розвивається на тлі ослабленого імунітету й може стати наслідком різних інфекційних захворювань (стрептококової інфекції, туберкульозу, хламідіозу), а також ревматизму, подагри, цукрового діабету, патологій щитоподібної залози та невропатій, що спричиняють м’язові розлади.

Крім того, пусковим механізмом захворювання може стати стресова ситуація чи реакція організму на прийом деяких ліків.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Початкова стадія запалення часто протікає безсимптомно, неприємні відчуття можуть виникати у хворого лише після фізичного навантаження. Але в міру прогресування захворювання симптоми починають проявлятися навіть у стані спокою.

Виникає біль в ураженій ділянці (варіюється від ниючого до пекучого), почервоніння шкіри та набряк м’яких тканин, обмеження рухливості суглоба, пов’язаного із запаленими сухожиллями, характерний хрускіт (клацання) при русі суглоба. Крім того, іноді спостерігається утворення підшкірних вузликів (еластичних чи щільних).

Симптоматика тендиніту також залежить від місця та стадії запалення. Наприклад, при патології ліктя пацієнт відчуватиме біль, що посилюється при пальпації, труднощі зі згинанням-розгинанням руки, слабкість пальців рук. При тендиніті стопи хворого турбують біль і припухлість ноги, хрускіт у суглобі, кульгавість. При ураженні великого пальця руки відзначається біль у зап’ястку, сильна набряклість і обмеження рухливості пальця, своєрідне клацання при його згинанні.

ДІАГНОСТИКА Й ЛІКУВАННЯ

— Для того, щоб підтвердити тендиніт, зазвичай потрібно здати аналізи крові (загальний, біохімічний, тест на наявність антитіл до різних інфекцій) та пройти низку обстежень ураженої ділянки: рентген, ультразвукове дослідження, магнітно-резонансну томографію, — зазначає Наталія Гомоненко. — Ці методи допомагають визначити точну локалізацію та стадію запалення, а також характер дегенерації сухожиль — від цих факторів залежатиме вибір терапії.

Зазвичай лікування полягає в зовнішньому застосуванні нестероїдних протизапальних засобів (мазі, гелі), прийомі анальгетиків. Можуть бути призначені ін’єкції кортикостероїдів, курс антибіотиків (при підтвердженні бактеріального збудника). Також під час загострення рекомендується спокій або навіть повне знерухомлення кінцівки, фізіотерапія, а на етапі ремісії — масаж і лікувальна фізкультура.

При своєчасному зверненні до лікаря й адекватному лікуванні певне поліпшення настає вже через кілька днів, а повне відновлення — протягом 4—6 тижнів. Якщо консервативні заходи не допомогли, може знадобитися хірургічне втручання.

ПРОФІЛАКТИКА

Щоб із вашими сухожиллями було все гаразд, носіть зручне і якісне взуття, дозуйте фізичні навантаження та спортивні тренування, зміцнюйте імунітет і не залишайте недолікованими інфекційні захворювання. Якщо ж ваша робота або хобі пов’язані з монотонними рухами ліктя, плеча чи зап’ястка, регулярно робіть перерву та невелику розминку-руханку.

Ірина КАДЧЕНКО.