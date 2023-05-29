Ароматний, соковитий, ніжний… Поєднання кисломолочного та вершкового сиру робить консистенцію сирника кремовою, просто ідеальною.

На форму діаметром 22 см

Тісто:

130 г борошна

0,5 чайної ложки розпушувача

100 г вершкового масла

60 г цукровопудри

1 жовток

25 г крохмалю

дрібка солі

Сирна маса:

450 г кисломолочного сиру (сухого, 9%)

150 г вершкового сиру

2 яйця

25 г борошна

110 г цукру

дрібка ваніліну

300 г полуниці

столова ложка крохмалю (для полуниці)

Для тіста в миску просіяти борошно, крохмаль і розпушувач, перемішати. Додати холодне масло, нарізане на невеликі шматочки. Перемішати з борошном, перетерти швидко руками на крихту, щоб масло не встигло розтанути. Всипати цукрову пудру та сіль, перемішати. Ввести жовток, добре перемішати та зібрати тісто в однорідну грудку. Розділити на 2 частини. Одну покласти в пакет і залишити в морозилці — це буде верх сирника.

Другу викласти в роз’ємну форму для випічки, застелену пергаментом, розрівняти, поставити в холодильник на 30 хв. Коли добре охолоне, наколоти тісто виделкою. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку, випікати 12—15 хв. до рум’яності. Залишити охолонути.

Для сирної начинки всі продукти мають бути кімнатної температури. Якщо кисломолочний сир зернистий, його треба двічі перекрутити на м’ясорубці. До нього додати вершковий сир, перемішати. Додати цукор, ваніль і яйця, ретельно розмішати. Просіяти борошно, перемішати.

Полуницю розрізати навпіл. Крізь сито просіяти крохмаль, перемішати з полуницею.

Бокову частину форми щедро змастити вершковим маслом. Викласти сирну масу на охолоджену основу з тіста, розрівняти. Розкласти полуницю зрізом догори. З морозилки дістати тісто, натерти на великій тертушці, викласти на сирну масу. Випікати при 175 градусах 60—70 хв. Зверху сирник має трохи підрум’янитися.

Готовий залишити в формі охолонути. Потім пройти ножем по краях і дістати з форми. Перед подачею прикрасити свіжими ягодами та присипати цукровою пудрою.