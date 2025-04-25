Оновити дані про зареєстроване місце проживання в Реєстрі територіальної громади можна онлайн — через портал «Дія». Послуга доступна для дорослих і дітей, надається безоплатно, наголошують на порталі.

Коли потрібно їх актуалізувати:

— якщо не формується витяг про місце проживання;

— якщо ви побачили помилку у відомостях витягу про місце проживання або е-паспорті;

— змінили ПІБ.

ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ

Онлайн

Натисніть «Подати заяву», зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису. Вкажіть, щодо кого хочете актуалізувати дані: себе чи дитини. Перевірте коректність даних із реєстру та зазначте, що саме треба оновити.

Якщо дані про вас відсутні в реєстрі, вкажіть своє поточне або останнє задеклароване місце проживання.

Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте результат її розгляду.

Офлайн

Зверніться до Центру надання адміністративних послуг.

РЕЗУЛЬТАТ

Дані про задеклароване місце проживання ваше та/або вашої дитини оновляться в реєстрі, ID-картці та біометричному закордонному паспорті в застосунку «Дія». Також зможете отримати коректний витяг про місце проживання.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ

Ви можете скористатися послугою, якщо:

— маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;

— маєте податковий номер (РНОКПП);

— вам є 14 років;

— маєте електронний підпис;

— маєте або мали задеклароване місце проживання.

Де послуга тимчасово недоступна

На цьому етапі послуга доступна по Україні, крім Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій: в Запорізькій області — Степногірська громада; Донецькій — Кальчицька громада.

Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.