Оновити дані про зареєстроване місце проживання в Реєстрі територіальної громади можна онлайн — через портал «Дія». Послуга доступна для дорослих і дітей, надається безоплатно, наголошують на порталі.
Коли потрібно їх актуалізувати:
— якщо не формується витяг про місце проживання;
— якщо ви побачили помилку у відомостях витягу про місце проживання або е-паспорті;
— змінили ПІБ.
ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ
Онлайн
- Натисніть «Подати заяву», зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Вкажіть, щодо кого хочете актуалізувати дані: себе чи дитини.
- Перевірте коректність даних із реєстру та зазначте, що саме треба оновити.
Якщо дані про вас відсутні в реєстрі, вкажіть своє поточне або останнє задеклароване місце проживання.
- Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте результат її розгляду.
Офлайн
Зверніться до Центру надання адміністративних послуг.
РЕЗУЛЬТАТ
Дані про задеклароване місце проживання ваше та/або вашої дитини оновляться в реєстрі, ID-картці та біометричному закордонному паспорті в застосунку «Дія». Також зможете отримати коректний витяг про місце проживання.
ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ
Ви можете скористатися послугою, якщо:
— маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;
— маєте податковий номер (РНОКПП);
— вам є 14 років;
— маєте електронний підпис;
— маєте або мали задеклароване місце проживання.
Де послуга тимчасово недоступна
На цьому етапі послуга доступна по Україні, крім Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій: в Запорізькій області — Степногірська громада; Донецькій — Кальчицька громада.
Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.
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