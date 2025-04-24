Готується кекс із додаванням крохмалю, який надає випічці ніжності, пухкості та соковитості. Тісто замішується на олії, тому випічка виходить менш калорійною. Кекс дуже ніжний, легкий, з м’якою «пухнастою» структурою. Він має просто неймовірний ванільно-цитрусовий аромат!
- 200 г борошна
- 200 г цукру
- 100 г крохмалю (картопляного)
- 120 мл олії без запаху
- 120 мл води
- 3 яйця
- 10 г розпушувача
- столова ложка ванільного цукру
- дрібка солі
Добавки:
- 100 г мигдалю
- цедра 1 великого апельсина (або лимона)
- цукрова пудра
Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль трохи збити міксером. Додати олію та воду, збити. Всипати борошно, крохмаль, розпушувач, ще трохи збити. Додати натерту цедру та подрібнені горіхи. Замість мигдалю можна використовувати будь-які горіхи або сухофрукти. Перелити у форму, змащену олією (24х10 см). Поставити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку, випікати приблизно 50–60 хв. або до сухої шпажки. Повністю остудити. Щедро притрусити цукровою пудрою.
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