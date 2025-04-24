Готується кекс із додаванням крохмалю, який надає випічці ніжності, пухкості та соковитості. Тісто замішується на олії, тому випічка виходить менш калорійною. Кекс дуже ніжний, легкий, з м’якою «пухнастою» структурою. Він має просто неймовірний ванільно-цитрусовий аромат!

200 г борошна

200 г цукру

100 г крохмалю (картопляного)

120 мл олії без запаху

120 мл води

3 яйця

10 г розпушувача

столова ложка ванільного цукру

дрібка солі

Добавки:

100 г мигдалю

цедра 1 великого апельсина (або лимона)

цукрова пудра

Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль трохи збити міксером. Додати олію та воду, збити. Всипати борошно, крохмаль, розпушувач, ще трохи збити. Додати натерту цедру та подрібнені горіхи. Замість мигдалю можна використовувати будь-які горіхи або сухофрукти. Перелити у форму, змащену олією (24х10 см). Поставити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку, випікати приблизно 50–60 хв. або до сухої шпажки. Повністю остудити. Щедро притрусити цукровою пудрою.