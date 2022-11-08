Переселенці, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть претендувати на грошову допомогу в розмірі 6600 грн. Проєкт реалізовують Консорціум Реагування, благодійний фонд «Право на захист» та Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Розмір допомоги — 2200 грн щомісячно на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Отримати її можуть ВПО, які перемістилися в одну із зазначених областей, а саме:

особи, які переїхали протягом останніх 30 днів;

члени домогосподарств, що постраждали від раптових обстрілів;

сім’ї, які втратили члена родини;

сім’ї, які внаслідок проведення військових дій втратили засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо);

ВПО або люди, що перемістились понад 30 днів тому (до 1 вересня), мають дохід менший ніж 5400 грн на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з цих критеріїв вразливості:

✔ мають двох або більше дітей;

✔ є особою з інвалідністю;

✔ домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

✔ серед членів сім’ї є вагітні та жінки з грудними дітьми до двох років,

✔ у сім’ї є люди похилого віку (55+).

На виплати не мають право родини, які в минулому отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Для реєстрації всім членам родини потрібно прийти в один із пунктів реєстрації:

Кривий Ріг: вул. Хабаровська, 1 (будні з 9 до 18 год.). Графік руху мобільної бригади можна відстежувати на телеграм-каналі: https://t.me/dopomogakm Попередній запис на реєстрацію за тел. 0(96) 956-08-18.

Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 28 (будні з 9 до 18 год.). Окрім цього, працюватиме мобільна бригада, графік руху якої можна відстежувати на телеграм-каналі https://t.me/dopomogakm.

У Київській та Сумській обл. працюватимуть лише мобільні бригади, які здійснюватимуть реєстрацію в громадах.

Відстежувати розклад руху мобільних пунктів реєстрації можна на телеграм-каналах: Київщина — https://t.me/groshova_dopomogaKyiv; Сумщина — https://t.me/sumy_dopomogavpo

При реєстрації необхідно буде пред’явити: