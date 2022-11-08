«Пацієнт має право!» — таку гарячу лінію інформаційної підтримки людей з онкозахворюваннями запустила днями громадська організація «Афіна. Жінки проти раку».

За номерами +38 0(66) 911-33-33 та +38 0(68) 911-33-33 вони можуть, зокрема, дізнатися:

які медичні послуги мають бути безоплатними для пацієнтів;

як перевірити наявність ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю, з 10 до 18 год.