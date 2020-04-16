Верховна Рада прийняла Закон №3320 «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Його метою є правове врегулювання питань, пов’язаних із перебуванням громадян у самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я в період здійснення заходів із метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Зокрема Закон вносить зміни та доповнення, якими:

– визначено поняття «самоізоляція», «обсервація», «обсерватор»;

– встановлено, що підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації та госпіталізації визначаються Кабміном у рішенні про встановлення карантину;

– передбачено видачу та оплату лікарняних на період перебування осіб в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях);

– визначено умови виїзду громадян із зони карантину (після проведення медичного обстеження та отримання відповідної медичної довідки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я).

Крім того, Законом надається право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.

Запропоновані Законом норми обмежені у часі та діятимуть на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів із дня його відміни. На цей період Законом також дозволено обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19, збір яких передбачено обліковою формою №058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, надзвичайну реакцію на щеплення», затвердженою Наказом МОЗ України від 10.01.2006 р. №1.

Зокрема йдеться про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, імені, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи чи навчання. Законом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості – знищенню.