1. Вибирайте сорти, стійкі до цвітіння.
2. Посійте редиску в контейнер або індивідуальні стаканчики (глибина повинна бути не менше 15 см, а краще 20—25).
3. Зволожте за допомогою пульверизатора та накрийте плівкою або склом. Після появи сходів заберіть плівку.
4. Перший тиждень треба досвічувати цілодобово, розташуйте фітолампу на відстані 20 см. За 7 днів потрібно буде досвічувати по 12 годин.
5. Оптимальна температура для зростання редиски — 21 градус.
6. Полив має бути помірним без пересушування та переливу. Підживлювати не треба.
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