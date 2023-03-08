1. Вибирайте сорти, стійкі до цвітіння.

2. Посійте редиску в контейнер або індивідуальні стаканчики (глибина повинна бути не менше 15 см, а краще 20—25).

3. Зволожте за допомогою пульверизатора та накрийте плівкою або склом. Після появи сходів заберіть плівку.

4. Перший тиждень треба досвічувати цілодобово, розташуйте фітолампу на відстані 20 см. За 7 днів потрібно буде досвічувати по 12 годин.

5. Оптимальна температура для зростання редиски — 21 градус.

6. Полив має бути помірним без пересушування та переливу. Підживлювати не треба.