Чудові часникові пампушки до борщу нашвидкуруч.

На 18 пампушок:

300 г кисломолочного сиру

2 великих яйця

1 столова ложка цукру

приблизно 270 г борошна

4 столові ложки олії

1 столова ложка розпушувача (10 г)

0,5 чайної ложки солі

Часникова заправка (все за смаком):

свіжий кріп

часник

олія

сіль

У мисці трохи збити яйця (3 столові ложки відкласти для змащування), сіль, цукор. Влити олію, додати сир (жирність не має значення), перемішати до однорідності, щоб не було грудочок. Всипати половину змішаного з розпушувачем борошна, перемішати. Борошно, що залишилося, підсипати поступово — тісто має вийти м’яким і ніжним, не липнути до рук.

Одразу розділити на 18 частин. Кожному шматочку надати круглої форми. Викласти на відстані (булочки добре піднімуться) на застелене пергаментом деко.

Яйця, що залишилися, змішати з двома столовими ложками води (молока). Змастити булочки. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хв. Для заправки посічений кріп змішати з сіллю та вичавленим часником, влити олію, перемішати. Гарячі булочки щедро змастити часниковою сумішшю.