Волоський горіх корисний для серцево-судинної системи, він покращує склад крові та сприяє її омолоджуванню. Крім цього, зміцнюються стінки судин і нормалізується артеріальний тиск.

Цей продукт допомагає в профілактиці серцево-судинних захворювань і запобігає виникненню атеросклеротичних бляшок у судинах.

Група вітамінів, що містяться в горіхах, має антиоксидантну дію і сприяє виведенню токсинів. Крім цього, при регулярному вживанні спостерігається загальне омолодження організму. Поліпшується ріст волосся та нігтів, на шкірі зникають дрібні зморшки, попереджається руйнація та випадіння зубів.

Корисний горіх і для імунної системи. Він покращує імунітет і допомагає боротися з багатьма небезпечними захворюваннями.

Вживати можна і з профілактичною метою.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.