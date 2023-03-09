Якщо дотримуватиметеся пропорцій і технології приготування, грибний плов за цим рецептом вийде просто чудовим! Ароматний, розсипчастий і не сухий, добре смакує із соліннями.

400 г печериць

400 г довгого рису

2 великі морквини

2 великі цибулини

6 великих зубчиків часнику

1 чайна ложка хмелі-сунелі

1 чайна ложка солі (або за смаком)

1,5 столові ложки спецій для плову

2 чайні ложки зіри

свіжий кріп (за смаком)

олія

Рис промити до прозорості, залити водою кімнатної температури та залишити на 2 год. — він трохи набухне, воду злити. Гриби нарізати тонкими пластинками, цибулю — тонкими чвертькільцями, моркву — брусочками. Часник подрібнити.

У сухому товстостінному сотейнику випарувати вологу з грибів (так вони будуть ароматнішими). Влити олію, як нагріється — викласти цибулю, обсмажити на доволі сильному вогні, помішуючи, до м’якості. Додати моркву, тримати на вогні 5—7 хв. Посолити, всипати хмелі-сунелі, спеції для плову та зіру. Влити окріп, щоб покрив овочі та гриби, перемішати. Накрити кришкою, дати прокипіти хвилин 10.

Рівним шаром викласти на овочі та гриби рис. Обережно влити окріп, щоб він був вищий за рис на 1 см (намагаючись не порушити шар рису). Дерев’яною паличкою проткнути рис до дна, щоб туди потрапило трохи води. Накрити кришкою. На великому вогні довести до кипіння, температуру зменшити, томити до випаровування вологи (хвилин 10—12). Рис має бути трохи недовареним.

Зняти з вогню. Додати часник, перемішати, розпушуючи рис. Накрити кришкою, укутати махровим рушником — дати постояти 25—30 хв. За цей час рис, спеції та овочі «потоваришують» і дійдуть до готовності. Перед подачею додати посічену зелень.