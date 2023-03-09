ҐРУНТ

Вишня не любить кислотні ґрунти, віддає перевагу нейтральному. Тому обов’язково треба знижувати кислотність, вносячи вапно, доломітове борошно або крейду. Робити це достатньо раз на 2—3 роки. Найкраще використовувати доломітове борошно, розсипавши його навесні навколо дерева (на кв.м — близько 300 г).

ПОЛИВ

Це досить посухостійка рослина, виросте й без регулярного поливу. Проте великого солодкого врожаю не дасть. Тож аби ягід було багато і щоб вони були великими та солодкими, за сезон полийте вишню 3—4 рази: після цвітіння, при утворенні зав’язей, після збирання врожаю та восени, ближче до жовтня. Якщо йдуть дощі, останній полив не обов’язковий. Під кожне дерево виливаємо близько 15 л води. Найкраще поливати через борозенки, зробивши їх рівно по колу крони.

ПІДЖИВЛЕННЯ

Якщо удобрили ґрунт перед посадкою, на 2—3 роки цього буде достатньо. Надалі можна використовувати органічні добрива: гній, що перепрів, або перегній. Під час цвітіння найкраще підживити азотом, а в період формування зав’язей та плодоношення — калієм і фосфором.

ОБРІЗУВАННЯ

Вишневі гілки люблять простір. Тому регулярно їх обрізуйте. Краще робити це навесні, до появи бруньок. Також видаліть пагони, які досягли розмірів понад 50 см.

ОСВІТЛЕННЯ

Вишні потрібне світло. Отож не варто висаджувати дерева в низинах, малоосвітлених місцях.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.