Вони зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту (НМТ), що з міркувань безпеки відбуватиметься протягом 1 дня, а тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території, повідомляють у Міносвіти.

Також їх планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах. Це дозволить співгромадянам, які знайшли притулок за кордоном, вступати в українські навчальні заклади.

Для вступу цьогоріч замість результатів НМТ можна буде скористатися його результатами 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.

Усі пільги та пільгові категорії будуть збережені. Зокрема, для жителів ТОТ. Крім того, вони зможуть укласти договір про здобуття освіти впродовж 3 місяців після початку навчання. Нині триває другий етап переведення на навчання за держзамовленням пільговиків, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно. Йдеться про жителів особливо небезпечних територій, дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни.