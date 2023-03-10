Цього року вперше буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли й переглядались виключно разом із підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація). Включення таких виплат до периметру індексації дозволяє забезпечити зростання найменших пенсій, інформує Мінсоцполітики. Відповідно до ухваленої постанови Кабміну, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 р. становитиме 19,7 відсотка. Підвищення відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для таких категорій:

5,2 млн «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення здійснюватиметься через індексацію на 19,7 відсотка показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у зв’язку зі збільшенням на 19,7 відсотка фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема:

мінімальні пенсії, розмір яких уже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії буде проіндексовано вперше. Зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7 відсотка.

94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, в результаті Чорнобильської катастрофи.

Також далі виплачуватимуться щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років, які встановлюються, коли розмір їхньої пенсії не досягає 10340 грн:

570 грн — людям віком від 80 років;

456 грн — людям віком від 75—80 років;

300 грн — людям віком від 70—75 років.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7 відсотка щомісячні страхові виплати для 166,5 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Із 1 квітня (дата визначена Законом №1058) буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

Із 1 липня також буде проіндексовано на 19,7 відсотка спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

За будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн.

Крім того, 0,5 млн осіб, яким пенсії були призначені у 2020—2022 роках, отримають підвищення в 100 грн. Самі пенсії для них не індексуватимуться, оскільки вже отримують значно вищі, ніж ті громадяни, які мають такий саме стаж, співвідношення їхньої зарплати до середньої в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки. Це зумовлено тим, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої зарплати. Відтак індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж і співвідношення їхньої зарплати до середньої в країні, але вийшли на пенсію в різні роки.

Одночасно Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій, який не перевищуватиме 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії та страхових виплат, незалежно від категорії.

Запровадження такого обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та не залишити осторонь тих громадян, які отримують найменші виплати.