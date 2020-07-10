Важко розпізнати захворювання без будь-яких ознак, коли перші симптоми з’являються вже на останніх стадіях. Такою підступною є і глаукома, яка отримала свою назву завдяки зеленуватому забарвленню зіниці в момент нападу різкого підвищення внутрішньоочного тиску. У перекладі з грецької слово означає «колір морської хвилі». Глаукома небезпечна розвитком втрати зору внаслідок поступової загибелі клітин зорового нерва. Це захворювання незворотнє, тому дуже важливо вчасно його помітити і почати лікувати.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

Від глаукоми найчастіше потерпають люди середнього та похилого віку. Високий внутрішньоочний тиск, генетична схильність, судинні захворювання, особливо атеросклероз, цукровий діабет, короткозорість сприяють появі хвороби.

ЩО МАЄ НАСТОРОЖИТИ

Деякий час глаукома протікає безсимптомно. Підставами для занепокоєння можуть стати затуманення зору, особливо зранку, потемніння зіниць, пігментовані трабекули (природні шляхи відтоку), поява райдужних кіл при погляді на джерело світла, а також загальне погіршення гостроти зору і нечіткість контурів предметів, почервоніння ока і біль у ньому. Але головна ознака глаукоми проявляється на пізніх етапах – це звуження поля зору, коли межі бічного зору потроху зменшуються, і людина починає бачити, ніби в підзорну трубу.

Щоб перевірити поле зору, можна самостійно провести такий тест: правою рукою закрити праве око й дивитися прямо. Ліву руку відвести вбік, піднявши вказівний палець, а потім поступово повертати його в поле зору перед собою. Потім поміняти очі й руку.

Якщо ви побачили свій палець в радіусі 85–90 градусів, то у вас ясний зір! Якщо почали помічати палець майже перед собою, у вас поле зору звужене.

ВАЖЛИВО НЕ ПРОПУСТИТИ

Якщо з’явилися вищеперераховані ознаки, потрібно обов’язково звернутися до окуліста. Після 40 років раз на рік потрібно вимірювати внутрішньоочний тиск. Глаукома – спадкове захворювання. Тому, якщо хтось у роду потерпав від нього, відвідувати офтальмолога слід раніше, з 35 років, і двічі на рік. Якщо діагноз вже поставлений, потрібно стати на диспансерний облік і мінімум раз на 3 місяці вимірювати очний тиск. Слід розуміти, що високий внутрішньоочний тиск, більше 30 мм рт.ст., супроводжується сильним головним болем і може призвести до сліпоти. Нормальними вважаються показники менше 20 мм рт.ст. Контролювати внутрішньоочний тиск можна і в домашніх умовах, придбавши спеціальний прилад, так званий очний тонометр.

ЧОМУ НАСТАЄ СЛІПОТА

Для належної роботи зорового апарату необхідно, щоб усередині ока підтримувався нормальний тиск, який створює внутрішньоочна рідина. Вона, розміром з краплю, постачає у тканини ока поживні речовини і перебуває в постійному русі. І в неї є шляху відтоку. Коли виникає ситуація, що відтік припиняється, рідина перестає відтікати і просто тисне на око. Відбувається набряк диска зорового нерва. Настає спочатку часткове, потім повне атрофування зорового нерва, яке в підсумку призводить до його загибелі. Саме тому зір втрачається. І відновити його неможливо. Тому дуже важливо зупинити зниження зорової функції внаслідок ураження зорового нерва.

СУЧАСНА ТЕРАПІЯ

Наразі мета терапії – поліпшити відтік рідини. Для будь-якої форми й особливо на ранніх стадіях глаукоми лікування починають із крапель, які знижують внутрішньоочний тиск, покращують живлення в ділянці сітківки й зорового нерва, допомагаючи відновити відтік. Протиглаукомні краплі можна приймати тривалий час. Є пацієнти, які десятиліттями «живуть» на краплях і не потребують операції. Якщо ж відбувається падіння зорової функції, тиск стає неконтрольований, починають страждати зоровий нерв, волокна сітківки, гострота і поле зору, тоді лікар пропонує або лазерне, або хірургічне оперативне лікування. За допомогою лазера проводять операцію, яка називається базальна іридектомія: у райдужній оболонці ока роблять мікроскопічний отвір на крайній периферії для відтоку рідини. Під час хірургічної операції активують два види відтоку внутрішньоочної рідини. Наступного дня після операції тиск падає до 6–7 мм рт.ст.

Протягом місяця він нормалізується – 12–15 мм рт.ст. Для операцій немає вікових протипоказань. Їх роблять без загального наркозу протягом 30 хв. Потім раз на 3 місяці контро люють внутрішньоочний тиск.

Поліна АБЛАМСЬКА, лікар вищої категорії Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».