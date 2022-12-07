Дітки із задоволенням допоможуть приготувати це казкове печиво до новорічних свят. Можна навіть зробити солодкий подарунок, поклавши смаколики в коробочку.

На 24 штуки:

180 г вершкового масла (82,5%)

90 г цукрової пудри

1 яйце

300 г борошна

дрібка солі

чверть чайної ложки розпушувача

дрібка ваніліну

Оздоблення:

60 г шоколаду

1 чайна ложка олії (без запаху)

горішки чи кокосова стружка

У миску викласти м’яке масло. Всипати цукрову пудру, сіль і ванілін, додати яйце кімнатної температури. Перемішати міксером на пухку масу (2—3 хв.). Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем. Пісочне тісто треба замішувати дуже швидко, щоб масло не почало танути від тепла рук. Має вийти м’яке, сухе та нежирне тісто. Накрити миску кришкою, поставити на 30 хв. в холодильник. Далі відділяти невеличкі шматочки (по 25 г, розміром з волоський горіх). Формувати фігурки: овал із подовженим кінчиком (носиком). Викласти на застелене пергаментом деко (на відстані одне від одного, бо печиво трохи збільшиться в розмірі).

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15—20 хв. Дати охолонути. Для глазурі розтопити шоколад. Влити олію, перемішати. Змастити шоколадом фігурки, як на фото. Це зручно робити тоненьким новим пензликом для малювання. Поки шоколад не застиг, занурити «їжачків» у подрібнені горішки (стружку), намалювати пензликом очі та носик. Дати застигнути.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.