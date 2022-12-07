Українці можуть самостійно за допомогою онлайн-сервісу перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, інформує Мінреінтеграції. Для цього потрібно перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій за посиланням.
Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства.
Користувачу необхідно вказати:
- область
- населений пункт
- вулицю
- номер будинку
- квартиру.
Після цього стане доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:
- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
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