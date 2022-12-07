Українці можуть самостійно за допомогою онлайн-сервісу перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, інформує Мінреінтеграції. Для цього потрібно перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій за посиланням.

Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати: область

населений пункт

вулицю

номер будинку

квартиру.

Після цього стане доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується: