Цей простий і швидкий у приготуванні соус особливо смакує до шашличка та картоплі по-селянськи або печеної. Хоча навіть зі скибочкою свіжого домашнього хліба огірковий соус — це просто казка.
- 2 невеликі мариновані огірки
- 1 невеликий свіжий огірок
- 3 столові ложки жирної сметани
- 3 столові ложки майонезу
- 1 великий зубчик часнику
- маленький пучечок кропу
На середній тертушці натерти мариновані та свіжий огірки, рідину віджати. Гілочки кропу (без стебла) дрібно-дрібно посікти. Вичавити часник. Додати майонез і сметану, ретельно перемішати. Дати настоятися соусу в холодильнику 30 хв.
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