Цей простий і швидкий у приготуванні соус особливо смакує до шашличка та картоплі по-селянськи або печеної. Хоча навіть зі скибочкою свіжого домашнього хліба огірковий соус — це просто казка.

2 невеликі мариновані огірки

1 невеликий свіжий огірок

3 столові ложки жирної сметани

3 столові ложки майонезу

1 великий зубчик часнику

маленький пучечок кропу

На середній тертушці натерти мариновані та свіжий огірки, рідину віджати. Гілочки кропу (без стебла) дрібно-дрібно посікти. Вичавити часник. Додати майонез і сметану, ретельно перемішати. Дати настоятися соусу в холодильнику 30 хв.