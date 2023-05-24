Активізувалися шахраї в соціальних мережах і телеграм-каналах, які нібито пропонують допомогу для внутрішньо переміщених осіб від міжнародних організацій.

Також вони створюють фішингові (підробні) сайти, які схожі на сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема «єПідтримки», допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

У Мінреінтеграції вкотре нагадують, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів і міжнародних організацій.

На офіційному ресурсі можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку. Але міжнародний донор ніколи не проситиме надати дані щодо банківської картки. Тому в жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код і PIN-код до вашої картки.

Про випадки шахрайських дій повідомляйте до Національної поліції за номером 102.