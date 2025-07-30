Нічна лінива вівсянка в банці з ряжанкою, бананом і малиною — чудовий варіант для швидкого, ситного та здорового сніданку. Таку баночку можна заготовити з вечора, а вранці дістати з холодильника — і сніданок готовий!

70 г вівсяних пластівців

300 мл ряжанки

1 великий зрілий банан

2 столові ложки насіння чіа (або льону)

3 чайні ложки меду

0,5 чайної ложки меленої кориці

жменя горішків

малина

дрібка солі

Ряжанку можна замінити кефіром чи несолодким йогуртом, а мед — цукром, рідким варенням чи сиропом.

Банан розімніть виделкою на неоднорідне пюре. У скляну банку влийте ряжанку, додайте сіль, бананове пюре, мед, вівсяні пластівці та насіння чіа (або льону). Поставте на ніч у холодильник. За цей час вівсянка та насіння набрякнуть, збільшаться в об’ємі, маса набуде кремової консистенції. Горішки підсушіть на сухій сковороді.

Розкладіть готову вівсянку по креманках. Присипте горішками та корицею. Декоруйте ягодами малини та листочками м’яти. Подавайте ліниву вівсянку з ряжанкою та малиною до літнього столу на сніданок.