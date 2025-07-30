Нічна лінива вівсянка в банці з ряжанкою, бананом і малиною — чудовий варіант для швидкого, ситного та здорового сніданку. Таку баночку можна заготовити з вечора, а вранці дістати з холодильника — і сніданок готовий!
- 70 г вівсяних пластівців
- 300 мл ряжанки
- 1 великий зрілий банан
- 2 столові ложки насіння чіа (або льону)
- 3 чайні ложки меду
- 0,5 чайної ложки меленої кориці
- жменя горішків
- малина
- дрібка солі
Ряжанку можна замінити кефіром чи несолодким йогуртом, а мед — цукром, рідким варенням чи сиропом.
Банан розімніть виделкою на неоднорідне пюре. У скляну банку влийте ряжанку, додайте сіль, бананове пюре, мед, вівсяні пластівці та насіння чіа (або льону). Поставте на ніч у холодильник. За цей час вівсянка та насіння набрякнуть, збільшаться в об’ємі, маса набуде кремової консистенції. Горішки підсушіть на сухій сковороді.
Розкладіть готову вівсянку по креманках. Присипте горішками та корицею. Декоруйте ягодами малини та листочками м’яти. Подавайте ліниву вівсянку з ряжанкою та малиною до літнього столу на сніданок.
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