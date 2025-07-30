Дякую, що своїми порадами допомагаєте нам вирощувати садовину та городину. Але хочу побільше читати і про не дуже відомі рослини. Наприклад, мене цікавить бораго. Цю травичку я вперше висіяла в цьому році, і вона зійшла, але не скажу, що дуже добре. Тож хочу більше дізнатись, як за нею доглядати, як правильно використовувати.

Ніна ПІДГАЙНА. Тернопільська обл.

Бораго, або огіркова трава, культура дуже скоростигла. Перший врожай можна збирати вже через 35–40 днів після сівби. Тож поки на грядках достигають огірки, зелень бораго може цілком замінити їх у салатах, адже має легкий огірковий присмак. Продовжити період отримання ранньої продукції можна конвеєрними посівами, з інтервалом 10–15 днів протягом усього літа. Тому ще не пізно висіяти її ще й зараз.

До умов вирощування рослина невибаглива, холодо- та посухостійка. Любить відкриті, сонячні ділянки, багаті на перегній, легкі й досить зволожені. Ширину міжрядь витримують 45–70 см. Глибина загортання насіння — 1,5–2 см. Норма висіву — 3,5–4 г на кв.м. Догляд полягає в поливах, розпушенні міжрядь, прополюванні та проріджуванні. Сходи проріджують на відстані 15–20 см. Для швидшого наростання зелені грядки підживлюють аміачною селітрою (20 г на кв.м). Хвороби та шкідники бораго майже не уражують. Може розмножуватись самосівом.

Молоді листки додають до холодників, вінегретів, салатів із огірків, капусти, шпинату, селери тощо. Старі для використання непридатні, оскільки волосинки, що їх вкривають, із часом тверднуть. Дехто, щоправда, таке листя піддає термічній обробці й використовує у вареному, тушкованому чи смаженому вигляді як самостійну овочеву страву. Заготовляти траву бораго про запас не можна: вона швидко втрачає свої харчові та поживні властивості.

Листя містить білки, що легко засвоюються, слизові та дубильні речовини, вітаміни, кремнієву кислоту, солі калію, фосфору, кальцію, органічні кислоти. Систематичне вживання огіркової трави стимулює роботу капілярів, зміцнює серцево-судинну та нервову системи, сприяє ослабленню запалення при застудах, виведенню зайвої рідини з організму, нею лікують подагру. Дуже корисна огіркова трава при захворюваннях печінки, нирок, як кровоочисний засіб, при неврозах, як заспокійливе. Свіжу та суху сировину застосовують при суглобовому ревматизмі, шкірних захворюваннях, як легкий послаблюючий засіб. Із давнини дійшли відомості, що листя та квіти огіркової трави додавали у вино для надання воїнам хоробрості перед боєм.

Квіти бораго приваблюють бджіл, тому його доречно висівати поблизу пасік. Квіти також використовують у медицині: як пото-, сечогінний і протизапальний засіб. Зі свіжих квіток виготовляють освіжаючі напої, використовують для ароматизації оцту, зацукрюють. Їх можна залити цукровим сиропом або медом і зберігати в холодильнику.

Важливо! Урожай збирають у день використання, зрізуючи біля основи розетку листя з сім’ядолями. Закінчують збирати до початку формування квітконосних пагонів. Після того, як квітконоси зацвітають, збирання врожаю припиняють, оскільки рослини втрачають кулінарні якості.

До речі, насіння бораго можна висівати навіть під зиму. Норму висіву при цьому збільшують вдвічі. Це дає змогу одержати врожай вже у квітні наступного року. А ще огіркову траву вирощують у кімнатних умовах. Насіння зберігає схожість 2–3 роки. Збирають його тоді, коли набуде коричневого кольору. Перед закладанням на зберігання розкладають в один шар на папір або полотно та підсушують.