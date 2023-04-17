Підписаний Президентом закон віднині відносить самокати та моноколеса до транспортних засобів і розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:

✔ легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати;

✔ низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс і може їхати зі швидкістю 10—50 км/год.

При цьому пристрої, які їдуть зі швидкістю понад 50 км/год., не підпадають під ці категорії й розглядатимуться, швидже за все, як мотоцикли.