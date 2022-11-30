Такі млинці просто готувати, рецепт легко запам’ятати. Впевнені, спробувавши раз, пектимете так постійно.

1 склянка борошна

1 склянка кефіру

1 склянка молока

1 столова ложка цукру

1 велике яйце

1 столова ложка олії

1 чайна ложка соди

0,5 чайної ложки солі

У миску вбити яйце, додати сіль, цукор, соду (без верху). Влити теплий кефір, перемішати. Сода погаситься кефіром, тож її присмаку не відчуєте, натомість млинці завдяки їй будуть із дірочками. Всипати борошно, все перемішати, щоб не було грудочок. Одразу ж влити молоко, перемішати. Насамкінець додати олію, ретельно перемішати. Смажити на змащеній олією сковороді до рум’яності. Готові млинці змащувати шматочком масла. До них пасують і солодкі, й солоні начинки. Подаємо до столу, доповнивши згущеним молоком, варенням, або можна начинити сиром, печінкою чи яблуками.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.