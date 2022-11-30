А ви знаєте, як природні аромати позначаються на нашому настрої та стані? Одні заспокоюють, інші наснаги надають та розумову діяльність покращують. Тож повідаю вам про них, щоб знали, звідки силоньки брати.

ПРОКИДАЄМОСЯ ЛЕГКО

Цитрусовий запах бадьорить і допомагає остаточно прокинутися. Недарма яскравий колір цитрусів асоціюється з енергійністю та рухом.

ВІД СТРЕСУ ЖОДНОГО СЛІДУ

Коли хочете розслабитися, прогуляйтеся лісом. Та не звичайним, а хвойним. Річ у тім, що запах хвої зменшує стрес. Гуляйте та вдихайте глибоко цілюще повітря.

ДЛЯ СОЛОДКОГО ЖИТТЯ

Ваніль не тільки для десертів, а й солодшого життя. Доведено: коли ми вдихаємо цей дивовижний аромат, в організмі починає вироблятися гормон гарного настрою та задоволення.

СУПЕРМОЗОК

Якщо є робота, що потребує максимальної уваги, допоможе кориця. Її запах позитивно позначається на роботі мозку. Кориця покращує увагу, пам’ять, зір та моторику.

ДЛЯ УВАЖНОСТІ

Концентрацію уваги ще й м’ята поліпшує. Вона допомагає прочистити дихальні шляхи. Це стимулює мозкову активність і дарує бадьорість розуму та тілу.

Експерт з ароматерапії Вікторія НАГАЙКО.