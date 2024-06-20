Випробувавши різні варіанти швидкого приготування малосольних огірків у пакеті, визначилася, що цей — мій улюблений. Не дивуйтеся, що цукру потрібно більше, ніж солі.

600 г маленьких огірків

3–4 гілочки свіжої м’яти

1,5 столові ложки цукру

1–1,5 чайні ложки солі

М’яту мию, просушую, трохи мну листочки, кладу в міцний поліетиленовий пакет. У огірків видаляю кінчики, розрізаю плоди на половинки (навіть невеликі), також кладу в пакет. Всипаю сіль і цукор, енергійно струшую та залишаю за кімнатної температури на 30 хв. Коли овочі дадуть сік, знову трясу, щоб усе рівномірно перемішалося. Зав’язую пакет, ставлю в глибоку миску чи контейнер і — в холодильник. Пробу можна знімати вже за 2 год.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.