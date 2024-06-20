Меланома шкіри — це злоякісна ракова пухлина та одне з найбільш небезпечних онкозахворювань, яке уражує життєво важливі органи (головний мозок, легені, кістки), застерігають у МОЗ і нагадують, що саме є чинниками ризику її виникнення:

множинні сонячні опіки впродовж життя, наявність передракових станів і немеланомних раків шкіри, імуносупресивних станів (трансплантація внутрішніх органів і гемопоетичних клітин, ВІЛ/СНІД);

вплив природного та штучного ультрафіолетового випромінювання, зокрема використання соляріїв;

генетична схильність;

вік старше 50 років;

наявність асиметричних, без чітких країв родимок, наявність більше 100 пігментних родимок, світлий фототип шкіри;

пік захворюваності на меланому шкіри припадає на 65 років, хоча хвороба може виникнути в будь-якому віці.

Основні симптоми меланоми:

зміна кольору, форми або розміру давнішньої родимої плями;

будь-яка родима пляма, що має три або більше кольори і стає несиметричною;

родима пляма, що кровоточить або свербить;

будь-яке нове стійке ураження шкіри, особливо якщо воно розростається, пігментоване або на вигляд має судинну структуру, також випадки невизначеного діагнозу;

нова пігментована лінія на нігтях, особливо якщо вона пов’язана з ураженням нігтя;

ураження, яке розростається під нігтем.

Якщо помітили в себе хоча б один із симптомів, необхідно регулярно оглядати свою шкіру. А помітивши навіть незначні зміни, негайно звернутися до лікаря.

Своєчасно розпочате протипухлинне лікування пацієнтів з меланомою шкіри на початкових стадіях у 98–99 відсотках випадків призводить до повного одужання пацієнтів. Своєчасне проведення спеціального протипухлинного лікування сприяє досягненню тривалої ремісії, покращенню загальної виживаності та якості життя пацієнтів.

Сімейний лікар — перший, хто допоможе вчасно виявити злоякісне новоутворення та направить до онколога. Він створить електронне направлення на необхідні обстеження та направить до лікаря-спеціаліста.