Макарони з фаршем і овочами в одній сковорідці — страва чудова тим, що одночасно готується гарнір, м’ясо та соус.

250 г макаронів

550 мл гарячої води

300 г фаршу

1 середня цибулина

1 велика морквина

1 середня солодка перчина

1 середній помідор

100 г консервованої кукурудзи

25 г томатної пасти

дрібка цукру

сіль

чорний мелений перець

зелень

олія

Усі овочі нарізати кубиками. Зелень посікти. У сковорідці розігріти олію, викласти цибулю, смажити до золотавості. Додати фарш, помішуючи та розбиваючи грудочки, смажити до побіління (близько 7–10 хв.). Викласти на тарілку. Налити в сковорідку ще олії. Викласти моркву, смажити 3–5 хв. Додати помідор, солодкий перець, тримати на вогні 3 хв. Викласти назад фарш, додати томатну пасту, цукор, чорний перець, сіль. Влити 100 мл води від загального об’єму, перемішати. Накрити кришкою, тушкувати на середньому вогні 15 хв. Викласти в сковорідку макарони, влити воду, перемішати. Накрити кришкою, готувати на середньому вогні, помішуючи, близько 20 хв.

Орієнтуйтесь на сорт макаронів, адже вони можуть різнитися часом приготування. За необхідності досолити, поперчити. Додати посічену зелень і кукурудзу, перемішати та одразу зняти з вогню.