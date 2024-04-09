Повітряна тривога може застати нас де завгодно, але не завжди є можливість добігти до укриття. Та й, чого гріха таїти, багато хто з українців, зачувши сирену, залишаються вдома. У ДСНС радять, як убезпечити себе у випадку, коли під час повітряної тривоги ви перебуваєте в будівлі.

Відразу прямуйте в укриття або перейдіть у приміщення без вікон і дотримуйтеся правила «двох стін». Це може бути тамбур, коридор або передпокій. У багатоповерховому будинку спустіться сходами на нижні поверхи або вийдіть на сходовий майданчик.

Тримайтеся подалі від вікон, дзеркал, нестійких предметів.

Виберіть безпечну позу: ляжте чи сядьте в позі ембріона, щоб зменшити ймовірність пошкодження життєво важливих органів.

Якщо ви з дитиною, присядьте поруч, нахиліть голови та прикрийте їх руками.

У разі пожежі, вибуху або пошкодження будинку за можливості покиньте будівлю. Зателефонуйте 101, вкажіть точну адресу. Під час евакуації не користуйтеся ліфтом.

Рятувальники також радять заздалегідь проговорити з близькими порядок дій і визначити місце зустрічі на випадок, якщо зникне зв’язок або світло. А ще рекомендують завантажити карти місцевості, які будуть доступними без інтернету.

Пам’ятайте: сигнал «Повітряна тривога» з різних причин може не лунати. Натомість ви можете побачити сповіщення в телефоні, почути радіоповідомлення чи звуки вибухів.