Із приходом літа наші військові почали дуже потерпати від комарів. Тож волонтери спільними зусиллями зібрали низку порад, аби допомогти бійцям у випадку, коли під рукою не виявиться готових лікарських засобів. Згодяться вони й кожному з нас, кому ці комахи допікають.

ХТО З НАС «СМАЧНІШИЙ»

Цікавий факт: виявляється, «найсмачніші» для комарів — люди з 0 (І) групою крові: їх кусають чи не вдвічі частіше, аніж із ІІ-ю. Тож комар, іще не вкусивши, розбереться, до кого з нас йому летіти найперше. Приваблюють їх і люди із зайвою вагою, вагітні, спортсмени, особи після фізичних навантажень і ті, хто спожив спиртне. Під час нападу комарів краще менше рухатися: тоді організм виділятиме менше СО2, за яким комарі й вирізняють живих істот. Зменшить комарину цікавість до вас світле вбрання: темний одяг приваблює кровопивць більше. Віджене їх і працюючий вентилятор: навіть слабкий вітер (у т.ч. й природний) ускладнює політ цих комах.

Американські вчені дійшли висновку: комарів вабить молочна та сечова кислоти й аміак на поверхні шкіри. Реагують і на людей із високим рівнем холестерину в крові та високою температурою тіла. Є й такі щасливці, котрі взагалі «нецікаві» комарам: їх не кусають за будь-яких обставин. Решті ж варто дочитати до кінця ці поради.

ЧИМ ВІДГАНЯТИ

Якщо надаєте перевагу синтетичним засобам — репелентам від комарів, як-от спреям, гелям чи кремам, то напевне вже знаєте, котрі з них краще підходять саме вам. А шанувальникам природних засобів нагадаємо про герань і календулу, а також ефірні олії або екстракти анісу, апельсина, валеріани, гвоздики, евкаліпта, кедра, лаванди, чайного дерева, ялівцю. Змочені в них клаптики тканини чи бинта можна розкласти на підвіконні для захисту помешкання. А перед виходом на вулицю — змастити відкриті ділянки тіла. Але перш ніж застосовувати цей засіб, переконайтеся, що обрана ефірна олія не спричиняє алергії.

Щоб виспатися й прокинутися не покусаними комарами, покладіть неподалік себе половинку лимона, в яку встроміть 5—8 сухих гвоздичок. Або ж залийте окропом 5 сухих гвоздичок, а через 20 хв. нанесіть рідину на відкриті ділянки тіла.

Якщо поруч із місцем розташування військових ростуть черемха та базилік, спробуйте захистити приміщення від комарів, просто розклавши дрібно нарізане свіже листя та квіти цих рослин. Можуть стати помічними й лаванда із м’ятою.

А чи знаєте, що комарі ненавидять запах, приємний більшості людей, — ваніліну? Є кілька способів скористатися цим. Наприклад, розвести чайну ложку ваніліну в склянці води, змочити ватний тампон і протерти відкриті ділянки шкіри. Такою «ванільною водою» також можна обприскувати приміщення чи одяг. Інший варіант — змішати пів чайної ложки порошку ваніліну та 50 мл дитячого крему (чи будь-якого без запаху). Є й така пропорція: на пакетик ваніліну — столова ложка крему. За словами знавців, із кремом засіб від комарів довше триматиметься. Дехто ж узагалі обсипається «з ніг до голови» порошком ваніліну — кажуть, допомагає. Із числа перевірених і такий спосіб: змішати порівну оцет і мийний засіб, додавши лимоний сік.

А от перебуваючи просто неба, якщо маєте змогу запалити багаття, киньте туди кілька ялинових чи соснових шишок або трохи підсушеної глиці ялівцю.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.