У Держприкордонслужбі нагадують, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд за межі держави громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім визначених винятків). 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються. Змін у порядку постановки на первинний військовий облік не було.

Держприкордонслужба забезпечує оформлення громадян на державному кордоні, відповідно до норм законодавства та Правил перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабміну від 27.01.95 №57.

Пропуск осіб через кордон здійснюється уповноваженими службовими особами прикордонного відомства за дійсними паспортними документами, а в передбачених законодавством України випадках — за наявності інших необхідних документів, що дають право на перетин державного кордону під час воєнного стану.

Відповідно до ст.313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Проте при плануванні поїздок радять також ознайомитися з правилами країни-прямування.