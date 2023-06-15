Така кабачкова намазка ніжніша, ніж однойменна ікра, адже до її складу входить плавлений сир.

2 невеликі молоді кабачки

3 варені яйця

90—100 г плавленого сиру

2—3 зубчики часнику

гілочки кропу

1 чайна ложка готової гірчиці

1 столова ложка сметани

сіль, чорний мелений перець

олія

Кабачки нарізати вздовж тоненькими «язичками». Посолити, залишити на 15 хв. Обсушити паперовим рушником. Викласти на застелене пергаментом деко, поперчити та змастити олією. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 25—30 хв. Вони мають стати м’якими. Залишити охолонути.

Кріп дрібно посікти. До нього додати середньо натерті яйця та сир, вичавити часник. Кабачки дуже дрібно нарізати, викласти до інших інгредієнтів. Посолити, поперчити. Викласти гірчицю, сметану, перемішати. Підсмажити хліб на сухій сковороді до хрусткої скоринки, викласти на нього намазку — смачно!