Так, саме з галушками — традиційна українська страва. Зараз, в основному, в сім’ях готують гарбузову кашу з різними крупами, але тільки не з галушками. Пригощайтеся!

* 1–1,5 кг гарбуза

* 0,5 л молока

* 0,5 чайної ложки солі

* цукор (за смаком)

* дрібка ваніліну (за бажанням)

* шматочок вершкового масла

Галушки:

* 300–330 г борошна

* 200 мл окропу

* 2 столові ложки олії

* чайна ложка солі

Для тіста розчинити в окропі сіль. У глибоку миску просіяти борошно (не все, те, що залишилося, підсипати при замісі). Влити потроху окріп, замісити м’яке тісто. Коли збереться у грудку, підлити олію (її можна замінити розтопленим вершковим маслом). Вимісити до однорідності. Тісто виходить трохи м’якшим, ніж на вареники, але майже не липне до рук. Покласти в пакет на 30 хв. при кімнатній температурі. Розкачати тонкими «ковбасками», нарізати подушечками приблизно 2х2 см. Закип’ятити підсолену воду. Опустити галушки. Варити з моменту закипання 3 хв.

Очищений гарбуз нарізати невеликими кубиками, скласти в каструлю, долити трохи води (приблизно півсклянки), накрити кришкою. Готувати приблизно 30 хв. до м’якості. Розім’яти на пюре (з вогню можна не знімати). Долити молоко, довести до кипіння. Всипати цукор, ванілін і сіль. Покласти шматочок масла і додати галушки. Коли каша трошки постоїть, галушки просочаться молоком і буде ще смачніше.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.