Не кожну пляму від ягід можна легко відіпрати, особливо шовковицю, вишню або чорницю.

* Найпростішим способом є окріп, але за умови, якщо пляма свіжа, а тканина натуральна. Закип’ятіть воду. Над ємністю натягніть тканину, щоб не провисала. Лийте окріп на пляму до повного її зникнення.

* Намочіть річ, нанесіть на свіжу пляму кашку з харчової соди і втирайте щіткою, залиште на 1–1,5 год., виперіть увесь виріб порошком.

* Насипте на пляму велику кількість солі, втирайте її. Зачекайте, доки сіль вбере в себе ягідний сік, струсіть. Виперіть в прохолодній воді. Сіль не дозволить фарбуючому пігменту ввібратися в тканину.

* Використовуйте будь-який концентрований засіб для миття посуду. Нанесіть на проблемну зону товстим шаром. Втирайте до утворення піни. Почекайте деякий час і виперіть.

* Для білих речей втирайте в пляму невелику кількість зубного порошку або білої пасти і залиште до повного висихання. Зчистіть пасту щіткою і виперіть річ милом або порошком.

Порада в тему: перед тим як прати білизну в машинці, замочіть її на 1–2 год. в тазу. Завдяки цьому основний бруд відійде, і для прання речей в машинці знадобиться найкоротший режим — 30 хв. Так і електроенергію заощадите, і речі будуть чистішими.

Радила Діана ШЕПЕЛЬ.