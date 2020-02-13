На запитання читачів відповідають головний спеціаліст Директорату захисту прав осіб із інвалідністю Міністерства соціальної політики України Ірина БАГНЮК та державний експерт експертної групи з питань соціальних гарантій особам з інвалідністю Директорату захисту прав осіб із інвалідністю Мінсополітики України Олeксандр ВІТЮК.

— Доброго дня! Поясніть, будь ласка, чим відрізняється підгрупа А від підгрупи Б I групи інвалідності? Моєму чоловіку дали підгрупу Б.

Валентина. м. Київ.

— Поділ I групи інвалідності на підгрупи А та Б залежить від ступеня втрати здоров’я і потреб у постійному сторонньому догляді. Група Б, яку має ваш чоловік, передбачає, що він частково здатен обходитися без сторонньої допомоги й виконувати окремі елементи самообслуговування.

— Мені 77 років, самотня, дитина війни, маю І групу інвалідності, працювала на шкідливій роботі. Донедавна користувалася зокрема 25-процентними пільгами на світло, газ, мала пільговий проїзд у громадському транспорті, навіть деякі ліки видавали безкоштовно. А після підвищення пенсії (отримую тепер 3800 грн) усі пільги познімали. В управлінні соціального захисту відповіли, що тепер не маю на них права. То яке ж це підвищення пенсії?!

Галина Василівна.

— Чинним законодавством передбачено, що певні види пільг надають з огляду на розмір пенсії. І якщо він перевищує прожитковий мінімум, то пільги знімають. Ви можете звернутися на цілодобову безкоштовну гарячу лінію Кабінету Міністрів за номером 1539, яка працює саме для осіб з інвалідністю, і вам дадуть детальні роз’яснення. Або ж викладіть у письмовій формі свої запитання, надішліть до Міністерства соціальної політики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601, і вам дадуть на них офіційну відповідь, з якою можете звертатися до місцевого органу соціального захисту населення, з’ясувавши, як бути далі.

— Моя донька (44 роки), онучка (23 роки, в неї кардіостимулятор) мають інвалідність ІІ групи. Хочу дізнатися, на які пільги вони мають право? Бо нам ніхто нічого не розповідає.

Ніна Іванівна. Вінницька обл.

— Найперше — на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. По-друге, на придбання ліків за рецептами з оплатою 50 відсотків вартості. Також безоплатно забезпечуються санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань. Тобто лікар видає довідку, санаторій якого профілю необхідний вашій доньці чи онучці. Звертаються з цією довідкою до місцевого органу соціального захисту населення, стають на чергу, і їм видають путівку або виплачують компенсацію, якщо не скористалися путівкою. Також мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті та 50-відсоткову знижку на внутрішніх лініях (повітряний, залізничний, автомобільний транспорт) у період з 1 жовтня по 15 травня.

— Як отримати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю, які документи для цього потрібні? Мій чоловік на І групі, а внучка має інвалідність з дитинства.

Катерина Анатоліївна. Хмельницька обл.

— Відповідно до постанови КМУ від 12.04.2017 р. одноразова матеріальна допомога надається особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до чинного законодавства, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Одноразову матеріальну допомогу надають раз на рік у розмірі 50 відсотків чинного на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для її отримання до особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника) додають копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймає комісія, створена в органі соцзахисту населення. Підставою для відмови може бути: звернення за допомогою частіше, ніж раз на рік; якщо розмір пенсії або державної соціальної допомоги перевищує 2 прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність (3276 грн). Отож ваш чоловік матиме право на таку допомогу, якщо розмір виплат не перевищуватиме цю суму.

— Доброго дня! Мій син і я маємо інвалідність. Син зараз у тяжкому стані. Я звернулася до органу соцзахисту з проханням про надання матеріальної допомоги, але нам нічого не видали.

Валентина. Хмельницька обл.

— Матеріальна допомога надається залежно від наявності коштів, передбачених на це державою. Якщо на той момент фінансування немає, то вам не можуть виділити допомогу. Це по-перше. По-друге. Збирається комісія, що розглядає всі заяви на отримання матеріальної допомоги, і приймає рішення, кому належать такі виплати, а кому ні. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію Кабінету Міністрів України за номером 1539, і там вам дадуть детальні роз’яснення. У разі необхідності, ваш запит направлять до нашого міністерства (адресу дивіться вище), і ми вам дамо офіційну відповідь.

— Скажіть, будь ласка, чи маю право продовжувати працювати, отримавши І групу інвалідності? Моя дистанційна робота це дозволяє. А от керівник нашого ТОВ хоч і згоден на такий режим роботи, побоюється, чи не буде це порушенням трудового законодавства, оскільки маю І групу?

Володимир. Черкаська обл.

— Ні, це не буде порушенням, якщо у вашій індивідуальній програмі реабілітації (ІПР), скажімо, не прописані заборони на певний вид робіт. Решту вирішує роботодавець.

— Чи можуть особи з інвалідністю отримати пільги на санаторно-курортне лікування або компенсацію? І який її розмір у поточному році?

— Раз на два роки ви маєте право на таку путівку, за наявності відповідної довідки від лікаря про те, який саме профіль потрібен. А якщо ваша черга не надійде, то маєте право на компенсацію.

У 2020 році середня вартість путівки для виплати особам з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування становить 574 гривні.

— Маю інвалідність з дитинства. У 1994 році став у чергу на отримання автомобіля. Коли можу зрештою його отримати? Звертався з проханням допомогти вирішити проблему транспорту до місцевої райдержадміністрації й отримав відписку, що немає відповідних фондів.

Микола Іванович. Полтавська обл.

— На жаль, це проблема не лише ваша, а й усіх, хто стоїть у такій черзі, яка, будемо відверті, майже не рухається. Насправді немає фінансування цієї державної програми. В Україні не працює автомобільна промисловість, не виробляються автомобілі, пристосовані до потреб осіб із інвалідністю. Транспорт можна отримати хіба що як гуманітарну допомогу.

Натомість в Україні діє така звана програма соціального таксі для перевезення осіб з інвалідністю, на реалізацію якої щороку закладають бюджетні кошти. Автотранспорт надається громадам, ОТГ, реабілітаційним установам. Автомобілі пристосовані для комфортного перевезення всіх категорій осіб з інвалідністю, але найперше — з ураженням опорно-рухового апарату («візочників», хворих на ДЦП). Представники ОТГ звертаються з пакетом відповідних документів, із переліком осіб з інвалідністю, котрі проживають на їхній території, до Мінсоцполітики. Головне, аби машина використовувалася за цільовим призначенням.

На розгляді у Верховній Раді лежать два законопроекти про митне ввезення до України автомобілів для осіб з інвалідністю. Там йдеться про дуже непогані митні пільги, вносяться зміни у податковий, митний кодекси для ввезення автомобілів для осіб з інвалідністю, уже з урахуванням екологічних вимог Євро-4. Будемо сподіватися, що їх розглянуть, і у цій справі, зрештою, станеться прорив, автомобілі почнуть ввозити.

— Доброго дня. 5 років тому я пішов в АТО, а коли повернувся, то стан здоров’я різко погіршився. Як з’ясувалося, через онкозахворювання. А на додачу до нього — ще цілий «букет» діагнозів. Довелося видаляти щитоподібну залозу і проходити низку курсів хіміотерапії. Влаштуватися на роботу після служби не встиг, та й розумів, що сил працювати поміж «хіміями» не маю. Групу так і не оформив, бо не маю сил ні на черги, ні на виборювання своїх прав. Тож користуюся можливістю, аби уточнити, на які саме пільги матиму право, якщо оформлю групу з огляду на онкозахворювання? І чи конче потрібна при оформленні моя присутність? А може, я вже як учасник АТО і без групи маю право практично на те саме, й тоді нема сенсу зараз оформляти групу? Дякую, що вислухали.

Артем. Київська обл.

— Артеме, по-перше, ви можете написати довіреність на дружину про те, що вона може представляти ваші інтереси в будь-яких інстанціях. Але для того, аби вам призначили групу інвалідності, потрібно лягти на стаціонар, де вас обстежать і вирішать, яку саме групу вам призначити. Тільки після лікарні МСЕК розгляне питання про встановлення вам групи інвалідності. А поки що ви на пільги не можете розраховувати.

По-друге, якщо у вас є посвідчення учасника бойових дій, то напевне вже маєте право на певні пільги, зокрема з оплати житлово-комунальних послуг.

Загалом порядок надання пільг учасникам бойових дій регулюється ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, визначається у максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності у складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо у складі сім’ї є особи, котрі мають право на знижку плати в розмірі, меншому за 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (409 грн).

— Доброго дня! Як особу з інвалідністю I групи мене обслуговує працівник територіального соціального центру. Я хочу збільшити кількість годин на обслуговування, але мені відмовляють. Куди звернутися?

Тамара Войтенко. Житомирська обл.

— Напишіть лист до нашого міністерства (адреса вказана вище), і вам чітко пропишуть, скільки разів на тиждень і скільки часу мають вас обслуговувати працівники територіального центру. Можете зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Кабміну для осіб із інвалідністю за номером 1539.

— Чи мають люди з інвалідністю право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг?

Леся Іванівна. Волинська обл.

— Ні, такі пільги не передбачено чинним законодавством про соціальну захищеність осіб з інвалідністю в Україні. Усі компенсації на пільги з оплати житлово-комунальних послуг проводяться за рахунок місцевих бюджетів. Місцева громада розглядає питання оплати для найбільш соціально незахищених громадян. Тому звертатися треба до міської влади або місцевої ради ОТГ, чи до наших органів соціального захисту населення в разі, якщо маєте право на субсидію.

— Які пільги на ліки і медичні послуги передбачені для осіб з інвалідністю І та ІІ груп?

Олександр. м. Одеса.

— Такі особи мають право на:

безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за умови, що отримують пенсію, яка не перевищує мінімального розміру, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;

придбання за рецептами лікарів лікарських засобів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні;

безоплатне або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації (ІПР) надання послуг із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, а також автомобілів, крісел колісних з електроприводом — за наявності відповідного медичного висновку;

безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань.

— Скажіть, будь ласка, чи можу розраховувати на якісь пільги, маючи з дитинства інвалідність? Залишилася одна, без рідних, мені 62 роки. Постійно їжджу до лікарні (перебуваю на обліку в психдиспансері, плачу по 27 грн за проїзд туди і назад).

Лідія Іванівна Глінкіна. с. Линовиця Прилуцького району Чернігівської обл.

— Вартість проїзду має компенсувати орган місцевої влади. Стосовно пільг ви маєте написати заяву, де чітко пропишіть питання, що вас турбують (якщо не можете самі, попросіть когось), зареєструйте її в канцелярії місцевого органу влади, і вам зобов’язані відповісти письмово.

На жаль, дуже поширена ситуація, коли люди не знають про всі свої права. Отож треба давати роз’яснення для таких категорій населення, зокрема і через газету. Добре, що «Порадниця» піднімає ці питання, організовує прямі телефонні лінії.

До речі, в усіх органах соціального захисту мають висіти плакати з інформацією про те, хто на які пільги має право, які документи потрібно надати для їх оформлення. Тому будьте уважні, читайте, ознайомлюйтеся й користуйтеся належними вам пільгами та правами!

— Доброго дня! Мене цікавить, чи маємо ми з чоловіком якісь пільги, обоє є особами з інвалідністю ІІІ групи?

Людмила Іванівна. Вінницька обл.

— За Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» ви маєте право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за умови, що отримуєте пенсію, яка не перевищує мінімального розміру, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії; на безоплатне або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації надання послуг із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, а також автомобілів, крісел колісних з електроприводом — за наявності відповідного медичного висновку;

безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;

50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Сім’ям, у складі яких є 2 чи більше осіб з інвалідністю, оплату послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюють лише за їх згодою.

— А чи маємо ще якісь додаткові пільги з чоловіком, оскільки обоє з інвалідністю?

— Ні, кожен із вас має свої, вище перераховані пільги. А ще маєте право звертатися по субсидію, матеріальну допомогу, що надається за рахунок і державного, і місцевого бюджетів. Але знову ж таки, враховуючи ваші доходи, будуть вирішувати, чи маєте право на цю матеріальну допомогу, яка виділяється раз на рік.

— Як отримати пільги на проїзд у транспорті?

Марина. Житомирська обл.

— Підставою є пенсійне посвідчення, де записано, що є особою з інвалідністю.

— Хочу запитати про свого брата. У нього ДЦП з дитинства, має І групу інвалідності. Мені не виділяють ніяких коштів по догляду за ним. Органи соцзахисту відмовляють, мотивуючи тим, що в брата велика пенсія, яка включає і виплату по догляду. Він же сам себе не може обслуговувати, потребує сторонньої допомоги. А мені ж треба ще й працювати, аби стаж собі заробити.

Любов Ярославівна Дорош. Львівська обл.

— Зверніться письмово до нашого міністерства (вище зазначено адресу), і ми дамо вам офіційну відповідь.

Очевидно, ваш брат отримує не пенсію, а державну соціальну допомогу, що регламентує не Закон про основи соціального захисту осіб з інвалідністю, а Закон про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства. І там уже прописано, яким чином вони отримують цю допомогу, надбавку на догляд, що для цього потрібно. Якщо це залежить від розміру пенсії, так само цей департамент відповість, хто на що має право.

Знову ж таки, враховуються доходи особи. Якщо вони перевищують певний рівень, то відмовляють у призначенні цієї матеріальної допомоги.

— Куди людині з інвалідністю звертатися з питань реабілітації?

Іван Володимирович.

— В управління соціального захисту населення за місцем проживання, яке направляє її в той чи інший реабілітаційний центр. Обов’язково потрібно мати індивідуальну програму реабілітації (ІПР), яку дає медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) за результатами обстеження, про те, який вид реабілітації дана особа може отримати. Наприклад, залежно від групи інвалідності і втрати функціоналу, на який вид реабілітації має право — медичну, соціальну чи професійну, трудову.

У сфері управління Мінсоцполітики є 8 реабілітаційних центрів: 4 для дорослих та 4 — дитячих. Залежно від віку, захворювання можуть запропонувати той чи інший центр. Територіальної прив’язки немає. Центри комплексної реабілітації для дорослих осіб з інвалідністю знаходяться у Львові («Галичина»), Вінниці («Поділля»), Всеукраїнський центр реабілітації у Лютежі Київської області, у Краматорську Донецької області.

Дитячі реабілітаційні центри: «Промінь» у Вінниці, «Віра, надія, любов» у Чернівецькій області, (с. Банчени), «Пролісок» у Луцьку і «Мрія» у Миколаєві.

Є ще комунальні та приватні реабілітаційні центри. Тобто в осіб з інвалідністю є право вибору, куди поїхати на реабілітацію.

На прямій телефонній лінії чергувала Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».