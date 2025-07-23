Розкажіть, будь ласка, скільки плодів баклажанів залишати на кущах, аби не переобтяжувати їх? А також чи потрібно формувати кущі?

Оксана ГРИЦАЙ. Рівненська обл.

Дійсно, якщо на кущі зав’язується велика кількість плодів, вони формуються дрібні, до того ж довго достигатимуть. Крім того, перевантаження куща плодами призводить до його виснаження та робить вразливішим до хвороб і шкідників. Натомість залишивши оптимальну кількість, отримаєте великі, якісні та добре визрілі синенькі.

РЕГУЛЮЄМО ПЛОДОНОШЕННЯ

Оптимальна кількість плодів на одному кущі — 5–8 штук, залежно від сорту. Так, дрібноплідні можуть витримати більше плодів. А от сорти з крупними плодами — менше. Щоправда, сильні, добре розвинені кущі можуть «вигодувати» й 10–12 повноцінних плодів, але це вимагає дуже ретельного догляду. Тому в період формування плодів важливо регулярно оглядати кущі та видаляти зайві зав’язі. Це дозволить кущу скерувати всі сили на розвиток баклажанів, що вже зав’язались.

ПРАВИЛЬНО ФОРМУЄМО КУЩІ

У правильно сформованих кущів поліпшується якість плодів: вони стають крупнішими, рівномірніше дозрівають і мають кращий товарний вигляд. До того ж гарно провітрювані кущі менше схильні до грибкових захворювань.

Формувати починають, коли кущі досягають висоти 25–30 см і на них з’являється перша квіткова китиця. Поспішати з цим не варто, оскільки баклажани довго оговтуються на грядках після пересадки розсади у відкритий ґрунт. Також досвідчені «баклажанознавці» радять видаляти першу квітку, яка з’являється на розгалуженні головного стебла (так звану «коронну»). Це стимулює ріст куща. Також видаляють пасинки і нижнє листя, особливо жовте, пошкоджене, хворе, таке, що лежить на землі. Це покращує циркуляцію повітря та доступ світла. Крім того, нижнє листя часто буває причиною розвитку грибкових хвороб. Водночас не можна захоплюватись та видаляти одночасно велику кількість листя або пагонів за один раз, оскільки для рослини це стрес. А на додачу ще й може загальмувати розвиток кущів.

Коли на кущі сформується оптимальна кількість плодів (як вже зазначалося, 5–8), прищипніть верхівку головного стебла. Це зупинить ріст куща вгору і спрямує сили рослини на дозрівання цих плодів. Кущі можна формувати не лише в 1, а й у 2 та 3 стебла. Це актуально для високорослих сортів. Для цього, коли головне стебло розгалужується, залишають 1–2 найсильніші пасинки, щоб вони стали основними стеблами. Решту регулярно видаляють. Але роблять це не одночасно, а поетапно: за один раз — не більше третини. Завдяки пасинкуванню рослина спрямовує сили на плодоношення, а не на нарощування зеленої маси. Крім того, ця процедура запобігає розвитку багатьох хвороб. Адже широке листя баклажанів сильно загущує грядку, що створює сприятливі умови для розмноження грибків. Не пасинкують хіба що низькорослі та скоростиглі сорти.

Важливо: баклажани, особливо крупноплідні сорти, підв’язують до металевої або дерев’яної опори, оскільки плоди можуть зламати стебла. Кріплення має бути м’яким, бо жорсткий дріт чи капронова нитка можуть пошкодити крихкі стебла.

Після формування та обрізування кущі підживлюють фосфорно-калійними добривами.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.