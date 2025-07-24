Щоб отримати житло або грошову компенсацію, необхідно стати на квартирний облік. Це перший крок. Далі — черга, рішення і надання житла або компенсації, роз’яснюють у Мінветеранів.
ХТО МОЖЕ СТАТИ НА ОБЛІК
Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до однієї з категорій:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
- внутрішньо переміщені особи.
ПІДСТАВИ
Житлова площа — менша за норму по регіону.
Дві й більше сім’ї в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі (старших за 9 років).
Тяжкі хронічні захворювання (неможливо жити з іншими членами родини або в комунальній квартирі).
Житло не відповідає санітарним/технічним нормам.
Проживання у гуртожитку чи комуналці.
Оренда (державне, громадське, приватне — за договором не менше 5 років).
ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ
- Заява про взяття на облік (підписана всіма членами родини).
- Довідка про реєстрацію місця проживання (на кожного члена родини).
- Копія посвідчення (УБД/інвалідність/член сім’ї загиблого).
- Довідки про перебування на обліку за місцем роботи (або відсутність такого обліку).
- Довідки про статус ВПО (для всіх членів родини).
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ
- ЦНАП.
- Виконком сільської, селищної чи міської ради.
- Райдержадміністрація у місті Києві (за місцем проживання).
Рішення приймають протягом місяця. Ви отримаєте письмову відповідь із датою постановки на облік або причинами відмови.
ЯК ОТРИМАТИ ЖИТЛО
Після постановки на облік — чекаєте своєї черги (загальна, першочергова або позачергова).
Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради.
Після рішення — отримуєте ордер і ключі від житла.
ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ — КОМУ НАЛЕЖИТЬ
Особам із інвалідністю І–ІІ групи внаслідок війни.
Родинам загиблих захисників і захисниць України.
Які умови:
- якщо перебуваєте на квартирному обліку;
- житлова площа у власності менше 13,65 кв.м на особу.
Важливо: житло або компенсацію можна отримати лише після взяття на облік. Це — ключовий крок, який відкриває доступ до державної підтримки.
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