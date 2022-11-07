Міністерство внутрішніх справ України опублікувало поради, що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби або двох немає світла і тепла.

ЯКЩО СВІТЛА І ТЕПЛА НЕМАЄ ВПРОДОВЖ ДОБИ:

відключіть електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замикнули та не виникла пожежа;

використовуйте найпростіші джерела освітлення — ліхтарі, свічки тощо;

не використовуйте деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути — це небезпечно для життя;

не відкривайте холодильник або морозильник без потреби: так продукти можна зберегти замороженими протягом 2–3 днів.