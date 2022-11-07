Міністерство внутрішніх справ України опублікувало поради, що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби або двох немає світла і тепла.
ЯКЩО СВІТЛА І ТЕПЛА НЕМАЄ ВПРОДОВЖ ДОБИ:
- відключіть електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замикнули та не виникла пожежа;
- використовуйте найпростіші джерела освітлення — ліхтарі, свічки тощо;
- не використовуйте деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути — це небезпечно для життя;
- не відкривайте холодильник або морозильник без потреби: так продукти можна зберегти замороженими протягом 2–3 днів.
ЯКЩО СВІТЛА І ТЕПЛА НЕМАЄ БІЛЬШЕ, НІЖ 2 ДНІ:
- Щоб зберегти тепло, герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері.
- Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші.
- Використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів.
- Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви.
- Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо.
- Створіть запаси води та забезпечте її зберігання, а також дізнайтеся про місця де її можна взяти. Важливо! Питну воду зберігайте у закритих ємностях.
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