Як відомо, 5 червня закінчився термін, відведений для повторного проходження ВЛК тими військовозобов’язаними, котрі раніше були визнані обмежено придатними. Тепер вони отримають новий статус, який визначатиме їхню придатність до військової служби. А як діяти в разі незгоди з висновком ВЛК? У Мін’юсті розповіли, як можна його оскаржити.

Досудовий порядок оскарження

Перший крок — звернення до вищої за рівнем військово-лікарської комісії з письмовою заявою. Залежно від рівня комісії, яка ухвалила висновок, оскаржити його можна у вищій за підпорядкуванням ВЛК:

постанови ВЛК районного (міського) ТЦК та СП оскаржують в обласних ВЛК або ВЛК м.Києва;

постанови обласних ВЛК (Київського міського) ТЦК та СП оскаржують у штатних ВЛК (Центральна ВЛК або ВЛК регіону);

постанови ВЛК регіонів оскаржують у ЦВЛК або в судовому порядку. Постанови ЦВЛК оскаржують у судовому порядку.

За результатами розгляду вища інстанція ВЛК може залишити скаргу без задоволення або ухвалити рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати:

заяву про перегляд постанови з чітким викладенням підстав незгоди (наприклад, проігнороване захворювання, помилка в діагнозі тощо);

додати всі необхідні документи, видані ВЛК;

за наявності — інші документи, які підтверджують вашу позицію (медичні довідки, висновки фахівців тощо).

Судовий порядок оскарження

Ви також можете оскаржити висновок ВЛК в порядку адміністративного судочинства, оскільки ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції.

Відведені строки для подання позову:

3 місяці — якщо вже зверталися до вищої інстанції ВЛК: строк відліковують з дня вручення рішення.

6 місяців — якщо не зверталися в досудовому порядку: відлік ведеться з моменту, коли стало відомо про порушення ваших прав (тобто з дати висновку ВЛК).

Позовні заяви та необхідні додатки подають з урахуванням вимог статей 160 та 161 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ). Зокрема, позовна заява має містити:

найменування адмінсуду, до якого подається;

повне найменування сторін та їх місцезнаходження (місце проживання);

зміст оскаржуваного рішення (постанови ВЛК);

виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;

вимоги позивача та їх обґрунтування;

перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви мають бути додані копії оскаржуваної постанови ВЛК і документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги (наприклад, медичні висновки, довідки тощо).

Важливо: подання позову не зупиняє дію висновку ВЛК. Тому не варто зволікати з оскарженням.