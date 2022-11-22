Ця пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, інформує Пенсійний фонд України.

При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.