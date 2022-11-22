Ця пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, інформує Пенсійний фонд України.
До непрацездатних членів сім’ї належать:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
- діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
- діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;
- діти-сироти – до 23 років;
- чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.
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